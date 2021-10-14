【時報記者王逸芯台北報導】台苯(1310)今(14)日臨時股東會登場，歷時超過3小時，最新董事名單出爐，如先前預期，以現任董事長林文淵為首的公司派大獲全勝，拿下拿下6席一般董事以及3席獨立董事，總計9席，會後林文淵針對今日計票插曲提出說明，他也表示，台苯第三季在疫情以及供過於求的的狀況下，預告將出現虧損，但10月已經看到SM價格回來，相信台苯第四季會營運回升。

針對股東會結果，林文淵表示，九成外資肯定台苯經營，承諾自己一定絕對不會做違法的事情、不怕被監督。

市場派所提名當選的新任董事彭華幹同樣有話要說，他表示，這次外資電子投票達10.54%，但是在董事改選及解除競業禁止條款的兩個提案上，均有高達四分之一以上反對或棄權，是極為罕見的現象，這也意味著有高達四分之一的外資不認同台苯的公司治理。

談到台苯本業表現，林文淵坦言，台苯今年前兩季是賺錢的，但是第三季因為疫情，加上大陸SM出現供給過剩、原料上漲，第三季確實會是虧損，台苯要面對的是全世界價格戰爭，貨品不怕賣不出去，主要就是價格，自己在任時已經把不好的投資都砍掉，希望可以固守本業，現在看到10月已經看到SM價格回來，相信台苯第四季會營運回升，他進一步說，石化業向來都不是平滑取線上升，競業要投資無法掌控，能做的只有提升自己效能，盡可能讓自己就算虧損也虧最少。

台苯上半年合併營收55.68億元，稅前淨利4.61億，上半年淨利4.89億元，歸屬母公司業主淨利4.89億元，每股盈餘0.93元。

另外，臨時股東會發生插曲，林文淵解釋指出，美好實業公開徵求11席，結果只投10人，發生股務驗票有問題，必須徵求律師意見，但其實對結果不影響。

(時報資訊)

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