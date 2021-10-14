【時報-台北電】新華社報導，廣東省嚴防房地產貸款過度集中，藉此維護房市穩健發展。據官方統計，截至今年9月底，銀保監局轄區(不含深圳)房地產貸款占各項貸款比重年減1.5個百分點，個人住房貸款首套房占比逾9成，住房租賃市場貸款則攀升。數據也顯示，同期廣東轄區投向實體經濟的貸款年增17.1%，其中製造業貸款餘額人民幣1.7兆，年增21.7%。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】新華社報導，廣東省嚴防房地產貸款過度集中，藉此維護房市穩健發展。據官方統計，截至今年9月底，銀保監局轄區(不含深圳)房地產貸款占各項貸款比重年減1.5個百分點，個人住房貸款首套房占比逾9成，住房租賃市場貸款則攀升。數據也顯示，同期廣東轄區投向實體經濟的貸款年增17.1%，其中製造業貸款餘額人民幣1.7兆，年增21.7%。(編輯整理：廖小蕎)
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