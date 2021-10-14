【時報記者莊丙農台北報導】隨美股收高，台股今天開漲演出，一度站上16500點之上，但盤中量能未能推進，尾盤電子、金融大型股最後一盤都出現賣壓，指數收盤漲幅收斂，終場以16387.28點作收，上漲39.29點，漲幅0.24％，成交金額2563.52億元。

台股今天虎頭蛇尾，留下超過127點的上影線，資深分析師柯孟聰指出，今天有點是殺低取量格局，面板、航運股相對強勁，反而特用化學這類型股票挫低。大致而言，台股成交量減少太過嚴重，7月整月成交值有12兆元，9月砍半剩下6兆元，但出量要有主流來帶動，目前還沒有看到明顯主流，但可以從跌深股做觀察，跌幅深、基本面好的航運股還是相對有機會。

技術面來看，年線在16100點附近，處於上升階段，若打到年線不易一次跌破，但上檔均線重重反壓，尤其季線跟半年線都在17200點位置，代表中期壓力相當大，目前處在反覆打底階段，頭部型態大、現階段小底來克服大頭部不易，目前先看守住前低及年線位置，看底部打的紮不紮實。

第3季營收整體營收還不錯，今天台積電召開法說會，到11月中旬上市櫃公司陸續公布財報，重點股票在財報公布後，能不能形成利多刺激市場，來抵抗黑天鵝，是未來一個月可以觀察的重點。

(時報資訊)