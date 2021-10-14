【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)今日宣布攜手遠傳(4904)及VMware啟動「虎躍雲數據中心建置專案」，將在土城總部虎躍廠建立主數據中心、內湖大樓設置邊緣雲端，實現資源集中控管、彈性調整與雲端快速部署，未來串連集團全球布局，透過資訊流IT升級轉型加速集團F2.0數位轉型。

鴻海集團在全球24個國家地區設有137個廠區，季節高峰員工人數可達120萬名。自宣布推動F2.0數位轉型以來，集團持續精進集團營運及製造領域，盼為全球製造業提供數位化典範，將自身轉型經驗推廣到整個供應鏈生態圈。

鴻海說明，「虎躍雲數據中心建置專案」將由遠傳團隊提供雲數據中心及數位轉型經驗，協助建立雲數據中心及維運架構。VMware專家顧問團隊則協助規畫Logical Cloud全球頂層設計框架，引進軟體定義數據中心（SDDC）方案。

遠傳與VMware團隊將和鴻海新世代雲資源管理及維運單位，逐步在不同地域、廠區建置邊緣運算，建立鴻海全球雲平台服務體系。鴻海亦將藉此淘汰老舊設備，整合並提升資源有效使用率，達到節能減碳等多重效益。

鴻海董事長劉揚偉表示，集團因應F2.0技術發展布局啟動「虎躍雲數據中心建置專案」，為數位轉型躍進的重要里程碑，未來對於集團各事業發展、資源的管理調度，將有更高的視野與彈性度。

劉揚偉指出，透過建置集團雲數據中心，可滿足各事業體發展中的各項數位需求，也能充分優化整合集團資源。相信有了遠傳紮實的在地雲經驗和VMware原廠支持，此次合作對鴻海的數位轉型將如虎添翼。

遠傳總經理井琪表示，公司以豐富的雲端維運管理經驗與自行開發的敏捷式管理平台，打造具資源集中控管、彈性調整等優勢的數據中心，提供鴻海集團位於台灣的關係企業、子公司專屬私有雲，建構全方位資訊戰情中心，實現IT營運管理最佳化。

VMware台灣總經理陳學智表示，公司計畫以VMware Cloud Foundation（VCF）為鴻海虎躍雲數據中心打造雲端基礎架構，讓集團能受惠多雲服務的彈性擴充、靈活開發、節約成本等優勢，在全球產業急速轉變之際，能專注於業務發展並維持高效創新能力。

(時報資訊)

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