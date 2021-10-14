網購千金富邦媒（8454）擺脫大股東賣股負面消息干擾，14日挾瑞銀證券升評「買進」、調升股價預期至1,920元的威力，強勢反攻漲停板，網購指標股掀起的內需消費行情，正蠢蠢欲動。
瑞銀證券非科技產業分析師陳玟瑾指出，富邦媒先前因評價偏高、大股東出脫持股等因素，導致股價回落一段，然隨負面消息告一段落，五倍券也能用在網購平台上，將有助刺激富邦媒營收增長，加上富邦媒擴張物流能力，更能支撐2023年起的營收成長性，可說短中長期營運力道具足。
陳玟瑾指出，政府最新發放的振興券可適用於網購平台，是富邦媒近期營收的催化劑。回顧前次發放三倍券經驗，台灣零售銷售2020年下半年成長3％，比2018～2020年的年複合成長1％來得出色，預期在這次振興五倍券，搭配雙11、雙12消費節慶來臨助威下，將使富邦媒第四季營收表現超乎預期，伴隨活躍會員加速成長，2022年起的營收也將會更耀眼。
(時報資訊)
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