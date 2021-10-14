【時報記者莊丙農台北報導】進入第4季，國泰金旗下國泰證券觀察全球主要股市及商品，發布10月投資氣象觀點，對於歐美及原油市場抱持「正向」看法。國泰證券認為，第4季全球關注的投資議題圍繞在後疫情的經濟復甦，投資人可留意「新冠疫情與疫苗」、「量化寬鬆政策轉向」、「歐美年底節慶季」與「中亞地緣政治」等四大面向。其中，以疫情逐漸獲得控制為主軸，隨著新冠病毒疫苗2.0版將登場，新型藥物因研發方式改變將以口服、常溫、一劑型等形式出現，這也預告「醫療保健」大產業航海時代即將來臨。
國泰證券指出，第4季影響市場的主要因素呈現多種面向，除新冠疫情之外，也需關注「量寬政策轉向」與「年底節慶」的變化。受到美國Fed不急於升息的鴿派言論持續發酵，歐美國家量化寬鬆政策將進入緩慢轉向期，趨緩了預期經濟升溫所帶動的利率走揚、通膨疑慮等憂慮，使得資本市場的資金有充裕時間從新興產業往成熟產業前進。此外，第4季正逢歐美年底節慶消費季，加上歐美股指數持續高檔震盪、油價維持高漲與美元轉升等因素，投資亮點隨浮出檯面。
國泰證券建議，投資人可關注三大類產業的發展，首先為因原油短缺及價格上漲，帶動原物料的需求大增，如科技、能源及原物料產業，二為連帶影響限電後，湧現轉單效益的工業與公用事業產業，最後為後疫情期間，歐美節慶採購升溫的消費及消金銀行產業，上述三大類別在第四季投資人布局資產配置中，預期比例將大幅增加。
在利多投資的機會下，分散風險越顯重要，第4季預期利多造成股市熱絡後，散戶參與表現較法人更加踴躍，使得融資現象快速增加，融資增加百分比大於股價上漲百分比，在此種情況下，散戶數大增容易造成股市大幅波動。此外，「中亞地緣政治」所帶來的風險也須留意，其中涵蓋的國家數眾多，除了中亞地緣政治局勢，在後疫情全球能源危機下，天然資源充沛的中亞地區後勢的發展，也是未來影響投資的風險因素。
(時報資訊)
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