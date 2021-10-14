【時報記者林資傑台北報導】造紙大廠正隆(1904)受惠越南需求回升、建案銷售進帳挹注，2021年9月營收「雙升」突破41億元、改寫同期新高，使第三季營收持穩高檔，表現符合預期。由於第四季旺季市場需求仍看旺，且可望受惠漲價效應，投顧法人維持「買進」評等、目標價45元不變。
正隆受旺季效益遞延、台股震盪加劇影響，股價9月底觸及39.15元高點後壓回32～34元區間盤整，今（14）日開高後持穩盤上，最高上漲2.87％至34.05元，終場上漲2.57％、收於33.95元，領漲造紙族群。不過，三大法人本周迄今仍賣超1331張。
正隆2021年9月自結合併營收41.46億元，月增達27.18％、年增9.74％，改寫同期新高。使第三季合併營收111.48億元，僅季減3.41％、仍年增8.66％，表現仍持穩高檔。累計前三季合併營收329.8億元、年增達14.06％，續創同期新高。
正隆9月營收顯著躍升，主要受惠合建的都更建案完工、認列銷售收入約8億元。紙業本業營收32.83億元，月增0.75％、年減0.31％，表現亦持穩回升，主因台灣需求略見復甦，中國大陸及越南受限電及疫情影響，拉貨動能與8月相當，第三季表現符合預期。
正隆先前法說時指出，下半年營運多少受到疫情、成本上漲、海運缺櫃及塞港影響，尤其越南疫情導致廠區降載營運，使往年7～8月旺季效益將有所遞延，預期影響營收約3％，將審慎注意市況因應，致力達成全年營收及獲利優於去年目標。
正隆表示，越南平陽造紙廠二期40萬噸年產能原力拚年底前完工，惟受封城防疫影響，預期將延至明年完工。所幸越南廠最壞情況已過，紙箱出貨9月下旬隨客戶復工回升，使越南9月整體業績月增4成、產能恢復至6成，力拚年底前恢復全面生產。
同時，因應生產成本持續上漲，正隆正與客戶協商，第四季有機會三度調漲產品報價反應。投顧法人指出，正隆目前南越廠員工已復工近8成，稼動率恢復至60～80％，有待南越市場解封與中國大陸旺季拉貨需求復甦，第四季旺季營運動能可望較第三季轉強。
(時報資訊)
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