西屯區第二處社宅「惠來厝段好宅新建工程」14日開工，斥資14億4000多萬元，400戶住宅預計2025年5月完工。（盧金足攝） 台中市長盧秀燕表示，惠來厝段好宅坐擁與台灣大道一路之隔的捷運綠線與百貨商圈，直呼「這個地段比豪宅還要好！」（盧金足攝） 7期是台中黃金地段，建商搶進蛋黃區，市府推動共好社宅也在七期打造最貴社宅，繼國安1期好宅4月動土，西屯區第二處社宅「惠來厝段好宅新建工程」14日開工，斥資14億4000多萬元，400戶住宅預計2025年5月完工，市長盧秀燕在動土典禮時，特別蹲下指向與台灣大道一路之隔的捷運綠線與百貨商圈，直呼「這個地段比豪宅還要好！」

台中市今日在為惠來厝好宅新建工程動土時，忽然下起雨，盧秀燕說「遇雨則發！」，率「好宅台中隊」盤點台中市目前興建與規畫的社宅成績。

「提前達標、超前進度！」盧秀燕指出，她在競選市長時提出承諾，這一屆任內至少要蓋5000戶社會住宅，今年提前達標，不但已興建5000戶，加上惠來厝好宅開工，總計有5508戶，比她原先承諾的蓋得更多，「我們不會停止，還要繼續蓋！」提供台中青年朋友及弱勢市民申請到租金比市面上更便宜，且設施完善的社會住宅，目前全市有18個好宅計畫已完成或正興建中，希望實現居住正義，市府會繼續加油。

她表示，台中好宅為年輕人而設，好宅針對青壯年、新婚及育幼者在申請承租基準上有加分權重，提高青年承租比率，惠來厝好宅位在台中市第一大里，高達2萬多名里民的惠來里，也毗鄰政經重鎮台中7期。

都發局長黃文彬指出，目前青壯年在豐原安康1期、大里光正1期、南屯精科及太平育賢1期好宅承租率高達9成，除了承租上有福利加分，好宅也有種子甄選計畫、住民輔導等措施，厚植青年培力，減輕青年經濟壓力。

住宅處說，台中市好宅興建達成5508戶目標，是「好宅台中隊」共同努力的成果，集結設計團隊、營造團隊及營運團隊，由建築師設計、營造商建造、物管公司服務、社福單位照顧、民間企業進駐，更有民間回饋好宅，公私協力共同努力。

以「比豪宅更好的好宅」為願景目標，從共享生活出發，藉由擴大照護活動區域、增加社區共享空間、混和多元居住與活動空間，以增加居民社會參與度，為市民構築有溫度的家。

「台中市西屯區惠來厝段好宅新建工程」由戴育澤建築師事務所設計監造、華盛營建工程承攬工程，基地位於西屯區青海路、惠中路口且三面臨路，於捷運綠線周邊生活機能充足，以「都市之門」為概念設計，連結文創與青年、展演、社區與城市，設計「夢田舞台」實現新都心的創意活力，創造自然與建築共生的中庭花園。

惠來厝好宅規畫地下3層、地上13層不等的複合式建築，低樓層設有店鋪、幼兒園、托嬰中心、辦公室、社區式日間照顧場所、身心障礙者居住空間等，作為社區與附近住民共同分享與研習的場所，居住單元提供一房型234戶、二房型123戶、三房型43戶，共計400戶優質好宅，預計2025年5月完工。

今日惠來厝好宅新建工程動土典禮，由太平育賢段住戶「阿湯老師」率超萌的小朋友帶來精采的空手道表演，包括盧秀燕、都發局長黃文彬、建設局長陳大田、台中市住宅發展工程處長陳全成、台中市議員楊正中、張廖乃綸、陳淑華、林祈烽、劉士州、西屯區長陳寶雲，以及立法委員張廖萬堅服務處、市議員黃馨慧服務處代表等人皆到場共襄盛舉。

(時報資訊)