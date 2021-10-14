本土新冠疫情肆虐，八大行業經歷2次強制性停業，去年1.5個月，今年截至目前5個月。今天八大行業業者前往疾管署抗議，強調為合法登記業者，也最早配合停業，如今卻沒有生路，要求政府速擬定解決方案與公布恢復營業時程。

八大行業業者質疑，指揮中心要求復業前提要達成疫苗覆蓋率，但政府卻將行業分為三六九等，八大行業理論上也是高風險行業，卻無法比照醫護、航空、警政造冊施打，更別說不斷暴增的第二類施打清單，現在疫苗到貨不足，八大行業已經是弱勢族群，盼政府及早公佈復業時辰。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，包括酒店、酒家茶室等八大行業是二級期間防疫管理開放最後一哩路，這一輪KTV等店已有條件開放，遵從度為何？有無違規都是他們參考的方向。

羅一鈞也說，指揮中心也感謝八大行業5個多月的防疫配合，也樂見今天自救會提出10個有條件復業條件，例如提議工作人員都戴口罩工作、入場者量體溫、雲端管理、入場維持社交距離、工作人員接種疫苗提供疫苗證明或是快篩，這和目前KTV、MTV指引都有符合防疫規定。

羅一鈞表示，目前已經和經濟部展開討論，基於原本訂定的KTV指引，作為八大酒店基礎，制定剩下行業別的指引，觀察兩週後，可以更有討論的基礎，決定八大行業復業的時間。

羅一鈞表示，關鍵還是在於疫苗接種率，也就是工作人員的接種率，先前已經規定KTV、MTV的工作人員接種要有六成，目前經過一個月，全民接種率也都會再提升，是否沿用六成或是更高，會在跟經濟部討論，至於其他工作人員是否也要快篩，也會在與經濟部討論相關的指引。

羅一鈞強調，不可能讓八大行業永遠停業，他們也有生計考量，針對經濟部提出的防疫指引有條件復業，下週會再詳細說明。

(時報資訊)