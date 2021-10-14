由於美國汽油庫存降幅超出預期，反映市場需求強勁，帶動14日（周四）國際油價上漲，扭轉前一日跌勢。

布蘭特原油期價上漲0.65美元或0.78％，報每桶83.83美元。西德州中級原油期價揚升0.65美元或0.77％，報每桶81.06美元。兩者前一日皆下挫0.3％作收。

Fujitomi Securities首席分析師齋藤一彥表示，「美國汽油與蒸餾油庫存減少幅度大於預期，帶動新一波買氣。」

美國石油協會（API）13日（周三）公布，在截至10月8日止該周，美國原油庫存增加520萬桶，但汽油庫存下滑460萬桶，蒸餾油庫存減少270萬桶。

據路透調查分析師看法，原估該周原油庫存增加70萬桶，汽油庫存僅減少10萬桶，蒸餾油庫存僅減少90萬桶。

另有分析師指出，冬季即將來臨，天然氣價格節節攀升，這使投資人看好這將帶動石油需求，因發電廠可能會改用石油。

(時報資訊)

#汽油 #美國 #油價

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