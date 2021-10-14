晶圓代工廠電第3季毛利率止跌回升，達51.3%，較第2季拉升1.3個百分點，達到預測高標水準，稅後淨利新台幣1562.6億元，創歷史新高紀錄，每股純益6.03元。
台積電今天下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。台積電第3季營收148.8億美元，逼近營運目標146億至149億美元的高標，折合新台幣4146.7億元，季增11.4%，創歷史新高紀錄。
台積電第3季物聯網平台銷售業績季增23%，表現最佳，其餘智慧手機、高效能運算及車用電子平台銷售業績均較第2季成長，僅消費性電子平台業績季減約2%。
隨著後段封測獲利改善，加上較佳的技術組合，台積電第3季毛利率不僅守住50%關卡，並回升至51.3%，較第2季拉升1.3個百分點，達到毛利率預估49.5%至51.5%的高標水準。
台積電第3季5奈米製程比重約18%，7奈米製程比重約34%。包括5奈米及7奈米的先進製程比重約52%。
台積電第3季稅後淨利1562.6億元，改寫單季獲利歷史新高紀錄，季增16.3%，每股純益6.03元。
台積電前3季營收1.14兆元，年增17.5%，平均毛利率51.2%，較去年同期下滑約1.6個百分點；稅後淨利4303.08億元，年增14.7%，每股純益16.59元。（編輯：張良知）1101014
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