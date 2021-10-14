【時報-台北電】陸股三大指數沿平盤高低震盪。醫美概念持續低迷，漱玉平民跌超10%，愛爾眼科、澳洋健康、華熙生物跟跌。豬肉板塊弱勢，順鑫農業跌超5%，新希望、牧原股份、正邦科技跟跌。

教育板塊活躍。開元教育、中公教育等多股漲停，創業黑馬、東方時尚跟漲。

盤中，滬指報3568.37點，漲0.19%；深成指報14361.45點，漲0.06%；創業板報3220.96點，漲0.34%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#大陸股市

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
05:10
S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28550.93 +410.65(1.46%)
14:15
南韓KOSPI
2988.64 +44.23(1.50%)
17:03
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3558.28 -3.48(0.10%)
15:00
深圳成指
14341.38 -11.70(0.08%)
16:29
英國FTSE
7193.36 +51.54(0.72%)
18:21
法國CAC
6648.38 +51.00(0.77%)
18:21
德國DAX
15373.78 +124.40(0.82%)
18:21

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