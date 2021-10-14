晶圓代工龍頭台積電14日召開法人說明會並公布第三季財報，合併營收4,146.71億元，歸屬母公司稅後淨利1,562.59億元，同步創下歷史新高，每股淨利6.03元優於預期。
台積電第三季合併營收季增11.4％達4,146.71億元，較去年同期成長16.3％，平均毛利率季增1.3個百分點達51.3％，與去年同期相較下滑2.1個百分點，營業利益率季增2.1個百分點達41.2％，與去年同期相較下滑0.9個百分點，歸屬母公司稅後淨利季增16.3％達1562.59億元，與去年同期相較成長13.8％，每股淨利6.03元。
台積電前三季合併營收11,492.26億元，較去年同期成長17.5％，平均毛利率年減1.6個百分點達51.2％，營業利益率年減1.2個百分點達40.7％，歸屬母公司稅後淨利4,303.08億元，與去年同期相較成長14.7％，每股淨利16.59元優於預期。
(時報資訊)
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