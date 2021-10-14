【時報記者沈培華台北報導】台積電(2330)今（14）日公佈2021年第三季財報，單季營收再創新高，毛利率回升至51.3%、達預期的高標，比第二季的50%提升，單季獲利同創新高，稅後純益約1,562.6億元，季增16.3%，每股盈餘為6.03元。
台積電今日舉行法說會，公司第三季合併營收約4,146.7億元，季增11.4%、年增16.3%%，再創新高；單季稅後純益1,562.6億元，季增16.3%且年增13.8%同創新高，單季每股淨利首度突破6元，達6.03元。
若以美元計算，2021年第三季營收為148.8億美元，較2020年同期增加22.6%，較前一季增加12%。2021年第三季毛利率為51.3%，營業利益率為41.2%，稅後純益率則為37.7%。
以1美元兌換新台幣27.9元計算，台積電原本預計第三季毛利率介於49.5%到51.5%之間，營業利益率預計介於38.5%到40.5%之間，實際表現為毛利率51.3%達預期的高標，營業利益率達41.2%優於預期。
以製程別來看，5奈米製程出貨佔台積公司2021年第三季晶圓銷售金額的18%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的34%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的52%。
(時報資訊)
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