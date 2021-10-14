【時報-台北電】因印度調降食用油進口關稅，提振市場樂觀情緒，刺激前一交易日馬來西亞棕櫚油價格漲破5000馬幣，並刷新歷史高點，因此引發投資人獲利了結，加上大連豆油走軟，削弱棕櫚油競爭力，故拖累其價格回落逾2%。

今日(10/14)馬來西亞衍生產品交易所(BMD)12月棕櫚油期貨午盤下跌102馬幣，或約2%，至每噸4920馬幣（約1184.7美元）。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)

(時報資訊)

#商情 #馬來西亞 #棕梠油

重要商品行情

（更新：2021/10/14）
日本近月RSS3橡膠
208.00 -1.20
倫敦三個月期銅
9651.00 +186.00
芝加哥近月黃豆
1195.25 -3.00
芝加哥近月玉米
512.25 -10.25
紐約近月天然氣
5.590 +0.08
紐約近月黃金
1794.7 +35.40
紐約近月棉花
103.86 -2.52
倫敦三個月期鎳
18918.00 -60.00
倫敦近月布蘭特
83.18 -0.24
紐約近月輕質原油
80.44 -0.20
BDI綜合指數
5206 -172.00
紐約近月RBOB汽油
2.4055 +0.03

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