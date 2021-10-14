【時報-台北電】香港信報報導，深圳綜合改革試點實施滿一周年，對此深圳市政府市長覃偉中透露，將加快制定出放寬市場准入特別措施清單，也會推出更多新的改革措施，全力拚搏2025年的深圳營商環境水平能與世界先進城市並列，成為全球創新創業及投資的首選地。

在改革上，他也強調「四個率先」，率先出台優化營商環境條例、率先實施新型智識產權法律保護試點、率先開展通關便利化改革、率先開展破產制度改革試點。(編輯整理：廖小蕎)

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