【時報-台北電】香港信報報導，深圳綜合改革試點實施滿一周年，對此深圳市政府市長覃偉中透露，將加快制定出放寬市場准入特別措施清單，也會推出更多新的改革措施，全力拚搏2025年的深圳營商環境水平能與世界先進城市並列，成為全球創新創業及投資的首選地。
在改革上，他也強調「四個率先」，率先出台優化營商環境條例、率先實施新型智識產權法律保護試點、率先開展通關便利化改革、率先開展破產制度改革試點。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
【時報-台北電】香港信報報導，深圳綜合改革試點實施滿一周年，對此深圳市政府市長覃偉中透露，將加快制定出放寬市場准入特別措施清單，也會推出更多新的改革措施，全力拚搏2025年的深圳營商環境水平能與世界先進城市並列，成為全球創新創業及投資的首選地。
在改革上，他也強調「四個率先」，率先出台優化營商環境條例、率先實施新型智識產權法律保護試點、率先開展通關便利化改革、率先開展破產制度改革試點。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：