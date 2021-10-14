【時報-台北電】香港信報報導，深圳綜合改革試點實施滿一周年，對此深圳市政府市長覃偉中透露，將加快制定出放寬市場准入特別措施清單，也會推出更多新的改革措施，全力拚搏2025年的深圳營商環境水平能與世界先進城市並列，成為全球創新創業及投資的首選地。

　在改革上，他也強調「四個率先」，率先出台優化營商環境條例、率先實施新型智識產權法律保護試點、率先開展通關便利化改革、率先開展破產制度改革試點。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#放寬市場准入 #深圳

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
05:10
S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28550.93 +410.65(1.46%)
14:15
南韓KOSPI
2988.64 +44.23(1.50%)
17:03
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3558.28 -3.48(0.10%)
15:00
深圳成指
14341.38 -11.70(0.08%)
16:29
英國FTSE
7193.36 +51.54(0.72%)
18:21
法國CAC
6648.38 +51.00(0.77%)
18:21
德國DAX
15373.78 +124.40(0.82%)
18:21

延伸閱讀