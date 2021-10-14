【時報-台北電】大陸致力碳達峰、碳中和，美的集團首次對外發布綠色戰略，將推動3060戰略，即2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和為目標，圍繞「綠色設計、綠色採購、綠色製造、綠色物流、綠色回收、綠色服務」六大支柱，打造全流程綠色產業鏈。

美的綠色戰略規劃2030年前實現企業內部碳達峰，2060年前邁向碳中和。綠色戰略推進計劃分為四個階段：第一階段，通過綠色能源的提前部署，在2030年前平穩達峰；第二階段，推動綠電佔比提升緩解溫室氣體排放，在2040年前實現逐步減碳；第三階段，借助電力中和，在2050年前大幅減碳；第四階段，聚合力量，在2060年前邁向碳中和。

美的集團副總裁、綠色戰略推進小組負責人李國林說，通過能源結構的調整，在確保企業發展增量前提下，美的響應國家號召，堅持綠色經營，預計在2028年前後做到企業內部直接和間接排放總量的碳達峰，爭取2030年集團綠電佔比達到30%。（編輯整理：張嘉倚）

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