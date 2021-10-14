民進黨立委許智傑、邱志偉等人舉行記者會指出，經濟部加碼好食券，但是系統有疏失，把非餐飲業，例如汽車旅館等，納入好食券適用名單，希望政府按照原意，把好食券和五倍券引導到受創最嚴重的餐飲業。

經濟部加碼的好食券已於8日上路，許多民眾抱怨在店家無法使用，許智傑認為，已經要求經濟部盤點好食券適用店家，發現實際上只有10萬3000多家業者可以用，與政府先前宣稱的26萬家相差甚大，經濟部應盡快盤點、比對查詢系統內的名單，並把使用說明給適用店家，解決目前好食券不好用的問題。

邱志偉認為，好食券是要振興餐飲業，但好食券店家查詢系統設計出現缺失，導致非餐飲業者也被列在適用名單，其中甚至包含汽車旅館等，政策美意大打折扣，希望能按原先規畫進行，把資源導向受創最嚴重的餐飲業。

經濟部商業司專門委員曾碧雲表示，好食券不需店家申請，只要是餐飲、糕餅業等受創店家，都在適用範圍內，26萬家是稅籍登記為餐飲業等業別的店家母數和夜市造冊提供的攤商店家，10萬多家則是經比對後，可使用數位支付的業者。

(時報資訊)