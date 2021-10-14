立法院財政委員會今日舉行《促進民間參與公共建設法》第29條修正草案公聽會，未來推動民間參與公共建設，新增政府可以購買公共服務(PFI)，財政部次長莊翠雲表示，未來個案財務行使一定會要求透明、可監督。

立委曾銘宗表示，原則上支持政府修法，但是他也有疑慮，就是政府購買公共服務，是由民間籌措興建，政府「分期付款」來購買公共服務，這些錢並沒有列入債限，會衍生更多「潛在負債」，現任政府透過PFI把債務留給下一任政府拍拍屁股就走人，衍生出更大的問題。

莊翠雲表示，根據修正法案規定，必須要具有優先、迫切以及必要性的公共服務，且確認由民間參與會比政府自行興建、營運還具有效益；至於可採取的個案與類型還會繼續評估，像是長照、循環經濟等。

前置作業也要相當嚴謹，包含可行性評估、公聽會與前期規畫都有嚴格規劃，適用案件可享法規鬆綁、租稅優惠等誘因，政府也會透過契約要求與管理確保公共服務品質。

營運的部分要有明確、可達性的指標，這個也是很重要，政府一定要要立明確指標，才可以確保購買到優質的公共服務。

外界所擔心政府支出浮濫問題，莊翠雲表示，政府預算支出需透過預算法，未來預算編列一定會依照預算法的規範，因為這是政府長期、連續性給付義務的契約支出，按照預算制度規範必須在預算書揭露、表達清楚，以後也會明白規範，以利立法院、議會監督；也確保民間提供服務時可以穩定取得收入而非「空」的。

其次，監督機制也要重視，案子推動財務行使必須要透明並受到監督。曾銘宗則提出兩大建議，每半年提供PFI財務資料給立法院財委會備查；其次政府也要將潛在負債列表說明，並送進立法院進行審查。

(時報資訊)