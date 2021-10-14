立法院財政委員會今日舉行《促進民間參與公共建設法》第29條修正草案公聽會，未來推動民間參與公共建設，新增政府可以購買公共服務(PFI)，財政部次長莊翠雲表示，未來個案財務行使一定會要求透明、可監督。
立委曾銘宗表示，原則上支持政府修法，但是他也有疑慮，就是政府購買公共服務，是由民間籌措興建，政府「分期付款」來購買公共服務，這些錢並沒有列入債限，會衍生更多「潛在負債」，現任政府透過PFI把債務留給下一任政府拍拍屁股就走人，衍生出更大的問題。
莊翠雲表示，根據修正法案規定，必須要具有優先、迫切以及必要性的公共服務，且確認由民間參與會比政府自行興建、營運還具有效益；至於可採取的個案與類型還會繼續評估，像是長照、循環經濟等。
前置作業也要相當嚴謹，包含可行性評估、公聽會與前期規畫都有嚴格規劃，適用案件可享法規鬆綁、租稅優惠等誘因，政府也會透過契約要求與管理確保公共服務品質。
營運的部分要有明確、可達性的指標，這個也是很重要，政府一定要要立明確指標，才可以確保購買到優質的公共服務。
外界所擔心政府支出浮濫問題，莊翠雲表示，政府預算支出需透過預算法，未來預算編列一定會依照預算法的規範，因為這是政府長期、連續性給付義務的契約支出，按照預算制度規範必須在預算書揭露、表達清楚，以後也會明白規範，以利立法院、議會監督；也確保民間提供服務時可以穩定取得收入而非「空」的。
其次，監督機制也要重視，案子推動財務行使必須要透明並受到監督。曾銘宗則提出兩大建議，每半年提供PFI財務資料給立法院財委會備查；其次政府也要將潛在負債列表說明，並送進立法院進行審查。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：