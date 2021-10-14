【時報-台北電】因全球能源價格飆升，歐洲電價高漲導致許多冶煉廠限制減少產能，Nyrstar是世界最大的鋅鉛生產商之一，日前宣布旗下3個歐洲鋅冶煉廠因電力成本飆升將減產50%，令供應擔憂，致倫敦(LME)鋅價週四上漲至14年來的最高水平。

周四(10/14)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)期鋅價格上漲5.94%，報每公噸3,603.5美元，盤中最高一度觸及每公噸3,637.5美元高點。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

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