【時報-台北電】IDC《中國智慧家居設備市場季度跟蹤報告，2021年第二季度》顯示，2021年上半年中國智慧家居設備市場出貨量約1億台，同比增長13.7%；2021全年出貨量預計2.3億台，同比增長14.6%。
報告中預計未來五年中國智慧家居設備市場出貨量將以21.4%的複合增長率持續增長，2025年市場出貨量將接近5.4億台，全屋智慧解決方案在消費市場的推廣將成為市場增長的重要動力之一。
IDC指出，由於目前全屋智慧解決方案在大陸尚處於發展起步階段，市場滲透率較低，伴隨居民生活水準及智慧家居市場認知度的雙重提升，全屋智慧解決方案將迎來廣闊的發展空間，從產品、管道和使用者三個方面對DIY市場形成有益補充，推動智慧家居市場發展。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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