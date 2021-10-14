【時報記者張漢綺台北報導】寶雅(5904)及家電通路商集雅社(2937)前9月合併營收分別為127.23億元及20.12億元，分別年減1.9%及年增6.65%，隨著振興五倍券正式上路，寶雅及集雅社也推出多項超值優惠，全力搶攻五倍券商機，並為第4季營運挹注動能。
振興五倍券正式上路，為飽受本土新冠肺炎疫情衝擊的百貨通路業營運增添動能，根據市調公司東方線上所做的振興五倍券使用調查顯示，消費者在預計使用振興五倍券的品項上，以小家電、3C產品…等小型耐久財的比例最高，達44%；若以去年三倍券的經驗來看，振興券開始兌換後將為百貨及電業通路者帶來一波可觀業績；寶雅及集雅社也針對五倍券推出各項優惠活動，希望能衝高第4季的營運。
寶雅國際9月合併營收為14.7億元，月增0.15%、年減0.8%，累計前9月合併營收127.2億元，較去年同期年減1.9%。
截至9月底為止，全國共有271間寶雅、30間寶家。
POYA寶雅與POYA HOME寶家共同響應政府五倍券政策，全台實體門市、POYA Buy寶雅線上買、POYA Buy寶家線上買，皆能享受到振心好禮升級，無論使用紙本振興五倍券或至POYA Buy寶雅線上買及寶家線上買皆可享有多重優惠！憑紙本五倍券消費不限金額就贈百元折價金，如將全數紙本五倍券至寶雅消費，最高可換到價值6000的消費額度。
寶雅國際表示，公司將持續展店，且台灣疫情趨緩，消費券挹注，預計對公司帶來正面貢獻；同時寶雅國際將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、6月23日正式上線的POYA Buy寶雅線上買、以及8月25日上線的寶家線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。
集雅社9月合併營收為1.98億元，較去年同月成長2.94%；累計第3季合併營收為6.03億元，年減6.22%，累計1到9月合併營收20.12億元，年增6.65%。
集雅社表示，7月受到疫情影響，降低消費者出門逛街購物的意願，8、9月則是有振興五倍券的消息，以致於消費者出現購物觀望潮，因此第3季營收較去年同期微幅衰退。
隨著10月起振興五倍券開始使用，消費力明顯復甦，集雅社表示，8日起開始民眾已經陸續拿到振興五倍券，加上遇到雙十連假，各營業據點均看見人潮消費湧現，為了讓消費者的振興五倍券可以變得更有價值，針對憑五倍券消費的民眾也提供一系列的超值優惠，包括LG電視指定型號，現折5000元、SONY電視指定型號，最高享3萬元回饋、足額五倍券，最高現折4900元等多項優惠；除迎接振興5倍券商機，位於高雄義享時尚廣場的集雅社PANASONIC國際牌品牌館已於9月底開幕，希望藉由振興五倍券的加持，以及搭配各大百貨陸續推出的周年慶，為第4季再衝一波業績高峰。
(時報資訊)
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