【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數198.27點，漲1.53點；總計401家漲、272家跌、94家持平；委買3493486張、委賣1880507張；總成交值615.83億元。

(時報資訊)

#台股 #櫃買市場

延伸閱讀