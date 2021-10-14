【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16387.28點，漲39.29點；總計536家漲、335家跌、124家持平；委買15781107張、委賣9872541張；總成交值2563.52億元。

(時報資訊)

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