【時報記者莊丙農台北報導】友達(2409)董事長彭(又又)浪指出，今年由於運輸的問題，讓旺季提早結束，不過，友達營收會跟同業走出不一樣的路，雖然第4季進入產業淡季，但友達高階加值產品比重提升，在面臨景氣循環時讓營收波動降到最低，創造更優質的營收及獲利。至於能耗雙控，他認為，限電問題是短期，讓沒效率的產業退出這種結構性調整才是長期趨勢，友達大陸廠並無受到影響。
彭(又又)浪表示，今年因為疫情影響到海空及陸運運輸，過去原本10月出貨來趕上年底銷售旺季，今年都提早拉貨，也使得旺季效應提早結束。消費型需求轉弱，但商務應用在疫情舒緩後，人們開始恢復正常生活，商務型需求還是很強。
車用面板因為汽車先前缺料問題，今年汽車銷量會下降，也影響車用面板，近期缺料逐漸緩解，車用面板出貨可望回到正常。彭(又又)浪認為，電動車成長值得期待，友達這一部份起步很早，已經很多應用在電動車上面，期待可以快速成長。
面板都會面臨景氣循環，彭(又又)浪指出，友達從過去價值轉型走到雙軸轉型，屬於大宗產品的營收占比會下降，加值產品營收超過一半。像友達第2季電視大宗商品營收占比只有26％，第3季電視面板占總營收會更低，但在高端產品、筆電、IT商用機、更省電效能更好的面板等高階產品，友達每平方米售價比同業高，用產品優勢，加長價值鏈，會是友達追逐的目標。友達的產能不是最大，但創造營收及獲利會比較優質，也透過這些轉型，即使近期景氣調節，電視價格有壓力，但高階產品不受景氣循環影響，讓營收波動影響也降低。
至於大陸能耗雙控，彭(又又)浪表示，友達大陸工廠維持正常運作，主要因為能耗雙控是針對高耗能低產出產業，為了減少碳排放量，友達產品價值高，會優先供應，所以目前大陸產能都是正常，會比較有問題是上游供應鏈，友達也會協助供應鏈廠商跟政府作協調。
(時報資訊)
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