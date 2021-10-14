2021 台灣創新技術博覽會登場，台北電腦公會（TCA）理事長、友達董事長彭双浪會後接受採訪時表示，中國能耗雙控政策下，對於高耗能、低產值的產業影響大，面板價值高，受到影響較少，位於中國的廠區都正常運作，TCA會員受到影響也不大。不過未來電價勢必調漲，在萬物皆漲的時代，消費者廉價享受恐怕不會再回來。
彭双浪表示，創新技術博覽會展示出未來生活型態，展現在食衣住行育樂各層面，在疫情過後，也有許多非接觸商機，以及線上線下虛實整合的應用，透過這樣的展會激發出創新思維。
能耗雙控衝擊產業鏈，彭双浪表示，中國政策推動減少碳排，要在2030年達到碳達峰、2060年達碳中和。在限電措施之下，高耗能、低產出的產業影響大，面板價值高，因此優先供應，受到影響比較小。不過公司會密切注意上游供應鏈，協助供應商和政府協調。
彭双浪指出，中國明年電價勢必有所調漲，台灣明年夏季電價也討論調整，為了環境，高一點的電價是必須付出的代價，也可以藉此減少沒有效率的產業。友達長期投入節電，過去10年平均每單位耗電量減少了50％，未來還會持續努力。不過在電價漲、原物料漲、萬物皆漲的時代，未來所有產品價格也會隨之上漲，消費者長期以來廉價的享受恐怕不會再回來。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：