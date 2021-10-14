2021 台灣創新技術博覽會登場，台北電腦公會（TCA）理事長、友達董事長彭双浪會後接受採訪時表示，中國能耗雙控政策下，對於高耗能、低產值的產業影響大，面板價值高，受到影響較少，位於中國的廠區都正常運作，TCA會員受到影響也不大。不過未來電價勢必調漲，在萬物皆漲的時代，消費者廉價享受恐怕不會再回來。

彭双浪表示，創新技術博覽會展示出未來生活型態，展現在食衣住行育樂各層面，在疫情過後，也有許多非接觸商機，以及線上線下虛實整合的應用，透過這樣的展會激發出創新思維。

能耗雙控衝擊產業鏈，彭双浪表示，中國政策推動減少碳排，要在2030年達到碳達峰、2060年達碳中和。在限電措施之下，高耗能、低產出的產業影響大，面板價值高，因此優先供應，受到影響比較小。不過公司會密切注意上游供應鏈，協助供應商和政府協調。

彭双浪指出，中國明年電價勢必有所調漲，台灣明年夏季電價也討論調整，為了環境，高一點的電價是必須付出的代價，也可以藉此減少沒有效率的產業。友達長期投入節電，過去10年平均每單位耗電量減少了50％，未來還會持續努力。不過在電價漲、原物料漲、萬物皆漲的時代，未來所有產品價格也會隨之上漲，消費者長期以來廉價的享受恐怕不會再回來。

(時報資訊)

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