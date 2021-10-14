蔡英文總統以錄影方式為「2021投資歐盟論壇」開幕致詞指出，她相信台灣都是歐盟值得信賴的夥伴，雙邊投資協定的協商將為彼此開創更具體的夥伴關係。

感謝國際友人捐助疫苗，隨著國際邁向後疫情時代，相信這個相互扶持的「善的循環」，能讓大家繼續對抗疫情，並加速經濟復甦。2020年，台灣與歐盟合辦首屆「投資歐盟論壇」，超過1,400人在線上及現場參與，且獲致豐碩成果。

她表示，2020年9月以來，台商投資歐盟已達45億歐元，創歷史新高。同時，歐商對台直接投資累計超過490億美元，使歐盟成為台灣最大的外資來源，其中離岸風電產業的投資成長最為耀眼。

蔡英文認為，歐盟將綠能及數位經濟定為經濟復甦計畫的兩大支柱，與台灣推動的「六大核心戰略產業」相得益彰。隨著世界在疫後重新站穩腳步，透過合作，這些產業將有助加速經濟復甦。

歐盟9月16日發布的「印太合作戰略」共同報告，首度明確納入台灣。根據該共同報告，歐盟誓言與台灣在半導體、資通訊、資料保護及其他戰略產業加強合作，並表示台灣等夥伴已採行現代的資料保護法，這有助於促進未來有關個資保護適足性之討論。此外，加強合作將有助於歐盟強化供應鏈的安全，達成「開放性戰略自主」（Open Strategic Autonomy）的目標。

歐盟2021年成立了「歐洲處理器和半導體技術聯盟」。台灣也計劃在年底前達到在大學設立4座「半導體學院」的目標，為半導體產業培育人才。這也為台灣和歐盟創造合作機會，為資通訊、智慧移動、5G、生技、綠能及數位經濟等科技產業培育專業和全球化的勞動力。我要藉此機會鼓勵台灣投資人與歐洲的夥伴相互搭檔合作。

台灣與歐盟共享民主、自由、法治及人權等價值。不管是在區域安全、經濟夥伴關係、貿易或投資等方面，台灣都是歐盟值得信賴且天生的夥伴。

蔡英文期盼政府與一些中東歐國家正努力充實雙邊關係。10月下旬，國家發展委員會龔明鑫主任委員將率領高層經貿投資考察團，到斯洛伐克、捷克及立陶宛探尋更多合資、巨額投資及產業合作的新機會。過去70年來，台灣與歐洲不僅經歷了戰爭的殘酷，還克服了逆境及許多政治和經濟的挑戰。

後疫情時代前進的這一刻，台灣與歐盟比以往更加迫切需要合力擴展利益，並對世界做出貢獻。台灣和歐盟不僅有堅實的經貿關係，也因為最珍視的民主生活方式而緊緊連結在一起。

蔡英文強調，雙邊投資協定協商會談將為民主國家開創更具體的夥伴關係。

(時報資訊)