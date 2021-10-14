人辛苦了大半輩子，就是為了後半生能好好享福，而你的後半生又有哪種享福好命呢？塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書發文分享，以下四張塔羅牌，選出最有感覺的一張牌，選完就能知道你下半生會有怎樣的好運等著你！

Ａ、盛開的花

Ｂ、紅日與鶴

四張塔羅牌請選出最有感覺的一張牌。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書） Ｃ、山水風景

Ｄ、簡約鑰匙

答案A、盛開的花：可一夜暴富

選到這張牌，表示目前的你總覺得生活平淡如水，日復一日的庸庸碌碌。不過等到下半生，你將迎來一夜暴富的大好機會，也許是中了頭獎、獲得巨額獎金，也可能是繼承了一大筆遺產、或投資賺到大錢，這筆天降的大好財富，簡直讓你笑到合不攏嘴、不知該如何是好了。當然得到大筆資金，也要懂得妥善運用，拿出部分來捐款、做善事，或改善家庭的生活，如此福報才能持續綿延長久。

答案Ｂ、紅日與鶴：老來福無煩惱

選到這張牌，顯示著一直以來你總是忙碌於生活、事業，結婚生子後更是為老公小孩勞心勞力，等到偶爾能喘息片刻，不禁疑惑自己到底為何而忙？幸好等到下半生，你的生活逐漸輕鬆起來，肩上的擔子一個個放下，讓你終於能好好享受自己的人生，你不缺錢花用，兒女時常問候、孝敬你，你終於能夠為自己而活，開始學些特別的手工藝、開間小店、結交能與你四處遊山玩水的朋友。所以再加把勁吧！現在的辛苦是為了將來能享受。

答案Ｃ、山水風景：嫁到好老公

嫁到好老公，可說是大多數女孩的夢想了，選到這張牌，說明著妳的下半生正有這種好命。妳會嫁給一個疼妳愛妳、經濟條件更是不錯的專情老公，他對妳百依百順、給妳絕對的自由，不管妳有什麼心願，他都會想辦法為妳實現，也會幫忙分攤家事，若有婆媳問題等也會站在妳這邊，偶爾還會耍浪漫，送妳驚喜小禮物，也會安排出國玩，讓你們都能好好放鬆。

答案Ｄ、簡約鑰匙：孩子有成就

選到這張牌的你，也許是上輩子做了許多好事，讓送子娘娘賜給你一個懂事聽話的小孩，他從小就體貼、獨立自主、也不哭鬧。由於你從小就不過多的干涉，等到小孩長大後憑自身努力獲得一番成就，所以孩子對你心存感激，會非常的孝順你，不只家中大小事都會幫忙，也會拿錢回家貼補家用，且時時刻刻都關心著你。有如此孝順體貼的孩子，是上輩子修來的福份。

(時報資訊)