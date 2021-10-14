台灣之星今日宣佈5G物聯網合作新夥伴「台灣智慧駕駛（Turing Drive）」，其專精AI智慧駕駛系統開發，已在全台10場域、10車輛測試核心感知、定位、決策、圖資等技術，運行里程超過32000公里、載運70000人次，自駕平台更將出口泰國，未來隨著5G、AI技術逐漸純熟，加上台灣之星在5G企業合作的「3E模式」、透過「Engage接軌」、「Empower賦能」、「Earn獲利」加乘，發揮1＋1＞2的效果，共同佈局人、車、路全面整合的5G智慧駕駛時代。
台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，科技的發展往往帶來更多新型態的生活模式與商機，隨著5G時代正式到來，在高網速、大連結及低延遲的特性下，將會實現更多智慧移動的想像，並將全面改變未來的城市面貌；甚至未來汽車製造商可能不再只是製造者，而是成為移動服務的提供者，雖然現在很難想像，但不可否認一定會帶來另一波科技與商業的革命，就如同當年第一支智慧型手機的出現一樣。
朱曉幸強調，未來仍會持續擴大5G企業合作夥伴的陣容，進而帶動整體物聯網門號數與營收成長，預估今年將達成連網門號數年增達3成，並朝向企業客戶營收占比達10％、年複合成長率達110％的目標邁進。
台灣智慧駕駛市場開發總監劉宜鑫表示，5G正式商轉加上AI技術日益成熟，讓各國汽車大廠加速投入自駕車研發，市場推估2025年全球將有25％的新車具備自動駕駛功能，但也更仰賴順暢、穩定的網路，傳輸來自於駕駛人、車輛、道路空間的複雜資訊，增進商用車隊與交通系統的效率與安全。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：