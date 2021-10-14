台灣之星今日宣佈5G物聯網合作新夥伴「台灣智慧駕駛（Turing Drive）」，其專精AI智慧駕駛系統開發，已在全台10場域、10車輛測試核心感知、定位、決策、圖資等技術，運行里程超過32000公里、載運70000人次，自駕平台更將出口泰國，未來隨著5G、AI技術逐漸純熟，加上台灣之星在5G企業合作的「3E模式」、透過「Engage接軌」、「Empower賦能」、「Earn獲利」加乘，發揮1＋1＞2的效果，共同佈局人、車、路全面整合的5G智慧駕駛時代。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，科技的發展往往帶來更多新型態的生活模式與商機，隨著5G時代正式到來，在高網速、大連結及低延遲的特性下，將會實現更多智慧移動的想像，並將全面改變未來的城市面貌；甚至未來汽車製造商可能不再只是製造者，而是成為移動服務的提供者，雖然現在很難想像，但不可否認一定會帶來另一波科技與商業的革命，就如同當年第一支智慧型手機的出現一樣。

朱曉幸強調，未來仍會持續擴大5G企業合作夥伴的陣容，進而帶動整體物聯網門號數與營收成長，預估今年將達成連網門號數年增達3成，並朝向企業客戶營收占比達10％、年複合成長率達110％的目標邁進。

台灣智慧駕駛市場開發總監劉宜鑫表示，5G正式商轉加上AI技術日益成熟，讓各國汽車大廠加速投入自駕車研發，市場推估2025年全球將有25％的新車具備自動駕駛功能，但也更仰賴順暢、穩定的網路，傳輸來自於駕駛人、車輛、道路空間的複雜資訊，增進商用車隊與交通系統的效率與安全。

(時報資訊)