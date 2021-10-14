【時報記者郭鴻慧台北報導】面對近期中國大陸限電問題，專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY(8442)指出，公司並非屬於高耗電產業，未在限電範圍，不會有直接影響，不過，考量供應鏈仍可能造成影響，現階段擴廠政策將轉移至東南亞等國，其中柬埔寨廠房擴建已趨近完工，得接應部分越南停工產能，未來待客戶正式完成驗證後，將更具生產規模優勢。

威宏認為，自2020年疫情正式爆發以來，最壞情況即將過去，由訂單掌握度來看，全球運動需求仍快速擴張，輕奢、商用及旅行市場亦積極回復，顯示全球經濟仍在成長的道路上，後市將維持審慎樂觀態度。

威宏指出，越南9月實施「三就地」生產政策，對實際出貨產能有直接影響，10月份起因疫情受到控制，開始陸續解封，威宏也已加速提供越南廠區員工施打疫苗，目前已有半數員工完成第一劑疫苗接種，第四季可望全面復工。

(時報資訊)

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