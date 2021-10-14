【時報記者林資傑台北報導】智慧餐飲科技業者iCHEF公布雙十連假餐飲景氣觀察，指出疫情趨穩、內用規範逐步鬆綁配合五倍券發放，使2021年雙十連假餐飲營收已恢復至與去年同期相當，但仍面臨食材成本大增15％的經營挑戰，建議業者透過3招「搶商機更搶會員」，淡化外在因素影響。
iCHEF關注2021雙十連假餐飲景氣，從系統資料庫抓出全國地區超過9000間餐廳營運資料，比對去年國慶連假及疫情警戒前的4月數據，追蹤假期及五倍券上路對餐飲業的影響，盼提供台灣餐廳業者善用相關振興商機、創造更多營收參考。
iCHEF指出，隨著疫情警戒降級、防疫規範逐步鬆綁，餐飲業今年9～11日雙十連假體營收，相較疫情前的4月成長近3成，較去年雙十連假僅微減1％，幾乎恢復原有水準，疫情趨穩配合餐飲恢復內用，使假期商機得以展現、成為營收成長的重大助力。
同時，今年雙十連假外帶外送交易量亦高、占比達6成，營收年增達13％，對總營收貢獻亦年增26％。進一步觀察五都概況，台南、高雄及台中營收分別年增達14％、11％及5％，台北及新北仍分別年減8％、7％。
不過，雖然雙十連假喜見消費力回升，但近期食材成本大增沖淡利多，餐飲業營運仍具相當挑戰。iCHEF指出，餐飲業近3月採買成本大增，整體而言食材成本上升達15％，加上高抽成的外送營收占比續升，若以去年淨利率10％估算，若不漲價將使獲利至少砍半。
面對五倍券振興餐飲消費、但面臨食材成本大漲的經營挑戰，iCHEF共同創辦人程開佑對中小型餐飲店家提供3點建議，希望助力餐廳不只搶商機、更要搶會員，讓餐飲業者不再只能隨外在因素起伏，能靠自己越做越強。
程開佑建議，餐飲業若要推出五倍券優惠套餐，應改為會員限定，讓使用優惠的客戶能留下資料，以利未來持續經營。若具備如iCHEF POS可用手機點餐同時加入會員功能，應盡速開啟，以減少現場人員進行會員資料登錄的時間與勞力、提升現場效率。
最後，根據iCHEF的使用資料顯示，只要店家的手機點餐有提供LINEPay等支付功能，有4成的消費者會基於便利與防疫等理由完成預付，同時搭配數位五倍券商機，建議店家應盡快提供消費者更多的非現金支付方式。
(時報資訊)
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