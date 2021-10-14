好市多也可以用好食券！一名網友發現好市多也被列在好食券可用店家中，但有點不知道要怎麼用？對此，過來人實測後表示，直接用好市多聯名信用卡結帳即可，會從中先扣好食券的額度，扣完還不夠支付，才會扣五倍券的額度，但因為在好市多消費須使用好市多聯名信用卡結帳，所以當初如果用其他家的信用卡綁訂五倍券，可能就無法在好市多使用好食券。
一名女網友今在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，她到好食券的網站上查詢可以使用的店家，結果發現清單中竟然有好市多，因此想詢問網友們，這樣的意思是結帳用綁訂數位五倍券的信用卡結帳，就會直接先扣好食券的額度嗎？
另一名女網友留言說，周一她去好市多的熟食部消費，訊問工作人員以後，對方卻說那邊沒辦法用好食券，頂多只能用五倍券。引發網友熱議，不少人齊喊不可能，甚至有過來人實測後說，店員說不行可能是當初綁訂的卡片不是好市多聯名卡，因為熟食部刷卡也只能用好市多的信用卡，所以當初五倍券若綁別家信用卡，可能就沒法用。
另也有網友指出，其實不用想那麼多，有時候店員自己也不太清楚，但其實刷下去後，系統會自動判定此筆消費是否符合使用好食券的條件，如果是的話，就會優先扣好食券的額度，扣完以後才會扣到五倍券的額度；反之，如果不是就會直接扣五倍券的額度。
(時報資訊)
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