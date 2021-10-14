9月中國製造業PMI下滑至49.6，跌破景氣榮枯線，限電停產措施嚴重衝擊製造業營運。統一投顧董事長黎方國認為，未來隨著美國財政補貼效果退坡，中國出口動能趨緩。且官方收緊基建審批與房地產調控力度，加上漲電價推升通膨，均將制約內需復甦動能，製造業景氣有進一步下滑的風險。
雖然年底「拜習會」與中國官方著手解決缺電問題的利多消息，帶動陸股短線反彈。不過，考量動力煤價格仍持續攀高，短期內限電停產風險難以緩解。且中國官方允諾調漲電價，加劇通膨壓力、削弱民間消費動能。加上美元走強、中國信用債及地方債暴雷風險高居不下，均不利支撐陸股指數後市表現。黎方國建議短線反彈之後，10月仍應謹慎保守。
(時報資訊)
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