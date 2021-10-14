9月中國製造業PMI下滑至49.6，跌破景氣榮枯線，限電停產措施嚴重衝擊製造業營運。統一投顧董事長黎方國認為，未來隨著美國財政補貼效果退坡，中國出口動能趨緩。且官方收緊基建審批與房地產調控力度，加上漲電價推升通膨，均將制約內需復甦動能，製造業景氣有進一步下滑的風險。

雖然年底「拜習會」與中國官方著手解決缺電問題的利多消息，帶動陸股短線反彈。不過，考量動力煤價格仍持續攀高，短期內限電停產風險難以緩解。且中國官方允諾調漲電價，加劇通膨壓力、削弱民間消費動能。加上美元走強、中國信用債及地方債暴雷風險高居不下，均不利支撐陸股指數後市表現。黎方國建議短線反彈之後，10月仍應謹慎保守。

(時報資訊)

#陸股 #限電 #停產 #大陸 #中國 #官方

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
05:10
S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28550.93 +410.65(1.46%)
14:15
南韓KOSPI
2988.64 +44.23(1.50%)
17:03
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3558.28 -3.48(0.10%)
15:00
深圳成指
14341.38 -11.70(0.08%)
16:29
英國FTSE
7193.36 +51.54(0.72%)
18:21
法國CAC
6648.38 +51.00(0.77%)
18:21
德國DAX
15373.78 +124.40(0.82%)
18:21

延伸閱讀