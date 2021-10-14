因應振興五倍券的推出，8大部會加碼推出振興券，由客委會發行的40萬份面額500元客庄券2.0，將分4次抽籤，今天下午3時30分將抽出第一波10萬名幸運兒，本次抽籤暫不提供直播。如何領取與使用，以下Q＆A報你知。

Q1.登記資格？

符合領取振興五倍券資格者，都可以上五倍券共通平台（5000.gov.tw）登記抽籤。由共通平台從登記者中抽出40萬份、金額500元的「客庄券」（僅提供數位券）。

Q2登記時間？

自2021年9月22日至10月29日23：59前，於五倍券共通平台登記加碼券，完成身分驗證後再勾選客庄券。

Q3.抽籤規劃？

配合行政院整體規劃，五倍券共通平台將於2021年10月14日、10月21日、10月28日及11月4日，每周四下午3：30進行抽籤、每次抽出10萬份客庄券、共計40萬份。

Q4.抽籤結果公布？

符合領取振興五倍券資格者皆可上五倍券共通平台登記抽籤。

Q5.如何查詢自己什麼時候登記？是否中籤？

民眾可先至五倍券共通平台「開始預訂與查詢」功能下查詢是否有勾選登記客庄券、勾選登記的日期，以及已完成抽籤的梯次是否有中籤。

Q6.中籤者領用與抵用期程？

客庄券領券簡訊將依各梯次分別於 10月25日(一)、11月1日(一)、 11月3日(三)、11月10日(三)上午9時陸續發送 。

Q7.如何領取客庄券？

客庄券為電子票券、並未發行實體券，中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結並輸入身分證字號後四碼後即可取得客庄券QR Code，也可以點選右上方按鈕儲存圖片或截圖使用。

Q8.如何查詢客庄券可用金額與使用消費？

民眾消費前可先點選中籤簡訊中的領券連結，輸入您的身分證字號後四碼，即可取得客庄券QR Code並查詢餘額，消費折抵後不足額部分可依店家提供之服務，選擇以現金、行動支付、信用卡等方式或使用振興五倍券支付自付差額。

Q9.哪裡可以使用客庄券？可以給家人使用嗎？

可於全國11縣市、70個客家文化重點發展區之客庄券2.0指定店使用 ，客庄券QR code經截圖或儲存後可轉讓給家人使用，然因轉讓而產生爭議需要自行負擔法律責任，客家委員會與執行廠商不提供任何形式補償或賠償。

(時報資訊)