因應振興五倍券的推出，8大部會加碼推出振興券，由客委會發行的40萬份面額500元客庄券2.0，將分4次抽籤，今天下午3時30分將抽出第一波10萬名幸運兒，本次抽籤暫不提供直播。如何領取與使用，以下Q＆A報你知。
Q1.登記資格？
符合領取振興五倍券資格者，都可以上五倍券共通平台（5000.gov.tw）登記抽籤。由共通平台從登記者中抽出40萬份、金額500元的「客庄券」（僅提供數位券）。
Q2登記時間？
自2021年9月22日至10月29日23：59前，於五倍券共通平台登記加碼券，完成身分驗證後再勾選客庄券。
Q3.抽籤規劃？
配合行政院整體規劃，五倍券共通平台將於2021年10月14日、10月21日、10月28日及11月4日，每周四下午3：30進行抽籤、每次抽出10萬份客庄券、共計40萬份。
Q4.抽籤結果公布？
符合領取振興五倍券資格者皆可上五倍券共通平台登記抽籤。
Q5.如何查詢自己什麼時候登記？是否中籤？
民眾可先至五倍券共通平台「開始預訂與查詢」功能下查詢是否有勾選登記客庄券、勾選登記的日期，以及已完成抽籤的梯次是否有中籤。
Q6.中籤者領用與抵用期程？
客庄券領券簡訊將依各梯次分別於 10月25日(一)、11月1日(一)、 11月3日(三)、11月10日(三)上午9時陸續發送 。
Q7.如何領取客庄券？
客庄券為電子票券、並未發行實體券，中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結並輸入身分證字號後四碼後即可取得客庄券QR Code，也可以點選右上方按鈕儲存圖片或截圖使用。
Q8.如何查詢客庄券可用金額與使用消費？
民眾消費前可先點選中籤簡訊中的領券連結，輸入您的身分證字號後四碼，即可取得客庄券QR Code並查詢餘額，消費折抵後不足額部分可依店家提供之服務，選擇以現金、行動支付、信用卡等方式或使用振興五倍券支付自付差額。
Q9.哪裡可以使用客庄券？可以給家人使用嗎？
可於全國11縣市、70個客家文化重點發展區之客庄券2.0指定店使用 ，客庄券QR code經截圖或儲存後可轉讓給家人使用，然因轉讓而產生爭議需要自行負擔法律責任，客家委員會與執行廠商不提供任何形式補償或賠償。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：