【時報記者王逸芯台北報導】台苯(1310)今(14)日臨時股東會登場，歷時超過3小時，最新董事名單出爐，如先前預期，以現任董事長林文淵為首的公司派大獲全勝，拿下6席一般董事及3席獨立董事，以孫鐵漢為首的市場派則拿下2席，本次市場派在獨立董事部分，一席都未拿下。

台苯臨時股東會結果歷時約3小時，終於落幕，名單出爐，公司派拿下6席一般董事及3席獨立董事，包括現任董事長林文淵、現任台苯副董事長陳柏元、現任董事陳建甫、現任董事王炯棻、春雨工廠代表人陳其泰以及現任董事李勝琛，獨立董事席次上，則由公司派全拿，當選名單為簡金成、黃瑞沐、林郁昌；至於市場派，則拿下2席，包括開疆股份有限公司彭華幹、現任董事安慶開發股份有限公司劉正元。

台苯今現場氣氛緊繃，據悉，公司派有請來保全維護現場秩序，也有警察在場，以利隨時蒐證，股東會原定9:00開始，因故延後至9:30才開始，由現任董事長林文淵擔任主席，儘管會前就已普遍認為公司派穩操勝券，但市場派仍是足額提名，期望獲得對自身最有利的席次，值得一提的是，本次市場派董事提名人選中，出現媒體名嘴彭華幹，也為相當特別的現象之一。

今日在會場配置上，握有主導權的公司派將會場分為兩區塊，主席林文淵等公司派位於主會場，其餘市場派以及非公司派等，均被安排在第二會場，有大螢幕視訊轉播，此狀況也一度在現場引發騷動，市場派董事提名人之一的媒體名嘴彭華幹，就在報到處現場直呼「不公」!

今日臨時股東會因分為兩會場，會議開始後，位於視訊會場的小股東即抗議未予以正當發言權，直呼「主席不公」，現場出現零星衝突。

(時報資訊)

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