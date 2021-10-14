【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數198.28點，漲1.54點；總計376家漲、293家跌、90家持平；委買6975644張、委賣4910860張；總成交值536.27億元。

(時報資訊)

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