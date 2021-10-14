【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16411.08點，漲63.09點；總計465家漲、395家跌、127家持平；委買28806768張、委賣21561261張；總成交值2235.58億元。

(時報資訊)

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