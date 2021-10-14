【時報記者沈培華台北報導】研調機構IC Insights最新報告罕見聚焦地緣政治，指美中貿易戰衝擊中國產業，恐間接導致兩岸地緣政治緊張，根據報告指出，美中貿易衝突讓中國大陸廠商受衝擊，可能使得中國當局或許認為可透過與台灣統一，解決先進製程困境。
IC Insights指出，在全球IC產能與先進製程部分，台灣、韓國分別穩居第一、二地位，其中台灣在先進製程掌握逾6成比重，獨占鰲頭。
IC Insights報告向來探討全球半導體產能概況，不過今天發布報告內容，罕見聚焦地緣政治示警，報告指出，過去幾年美中貿易衝突不斷，特別是針對半導體科技，像是美國封殺華為、中芯等中國廠商，也使中國未來在半導體與電子產業的競爭力恐面臨困境，讓中國質疑未來如何在產業中競爭，答案可能是透過與台灣統一。
IC Insights認為，如果中國試圖軍事統一台灣，台灣經濟將陷入困境，中國的經濟也會遭受重創，因此問題在於，中國是否能接受短期的經濟陣痛，換取未來控制世界最大領先IC產能的長期利益。
IC Insights統計，至2020年12月，台灣擁有的IC產能占全球比重約21.4%；韓國居次，占20.4%；日本占15.8%；中國占15.3%；美國占12.6%。台灣及中國合計占37%，幾乎是美國的3倍。
IC Insights指出，在10奈米以下的先進製程方面，台灣全數產能占全球比重達62.8%，韓國占其餘的37.2%比重。未來全球經濟增長，將越來越依賴先進電子系統的導入，IC是這些系統的關鍵零件。
以台積電(2330)為首，台灣目前為止在10奈米以下的先進製程市占率達62.8%，南韓以三星為首、市占率37.2%%。從台灣IC產能來看，台廠掌握約9成產能，目前非台廠的晶圓產能有Diodes的小型6吋廠，以及美光兩座12吋DRAM廠。
另外，台灣IC總產能的約80%用於晶圓代工生產。預計2021年，台灣的純代工廠，即台積電、聯電、力晶、世界先進等，將佔全球純晶圓代工市場的近80%。
(時報資訊)
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