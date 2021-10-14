【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠樺漢(6414)今（14）日宣布與Google Cloud成為策略合作夥伴，為全球開放式智聯網（AIoT）雲端平台數位轉型，結合數位化即服務（DaaS）策略與Google進階雲端解決方案和服務，鎖定10大高成長利基市場打造全新商業模式，搶攻龐大需求商機。
樺漢董事長朱復銓指出，樺漢的三階段企業轉型發展依序為硬體設備「集合」、系統軟硬體「整合」及3年前提出的創新平台「融合」，目前正著手透過標準化、模組化、平台化3大程序，並致力凝聚提供平台式服務，透過資訊雲端化來解決客戶痛點。
雙方此次合作的首要目標，為將樺漢的關鍵業務銷售、市場規畫和營運管理三大系統，從原先的地端部署環境遷移到Google Cloud，並運用資料運算、儲存及分析服務優化數位管理生產工具，提升研發設計鏈與生產供應鏈的作業透明度。
Google指出，樺漢藉此可提升效率及節省資源、精簡設計時程，可快速在市場上提供更具前瞻性的設計、支援與製造服務，並進一步將DaaS策略連結Google Cloud的雲端服務，向核心產業的國際客戶群提供各種創新產品和服務。
雙方已簽署合作備忘錄，樺漢計畫為Google針對免手持工業作業設計的穿戴式電腦Glass Enterprise Edition 2、採用Google雲端技術企業用視訊及協作平台的Google Meet開發及經銷Google設備與解決方案，並開發符合Google Meet標準的硬體設備及周邊裝置。
朱復銓指出，樺漢跟亞馬遜雲端運算服務（AWS）和Microsoft Azure亦有合作，但Google在雲端服務及平台的強大功能、提供的技術及平台、客戶對分散式雲網服務及大數據管理的需求，為選擇與Google Cloud策略合作的原因。
朱復銓表示，企業需要完整乾淨的服務，樺漢想把應用全方位拓展到全球、在雲網時代開花結果，Google Cloud是非常好的合作夥伴，未來將把資源放在Google平台，凝聚各方需求推向全球，開創新世代智聯網（AIoT）數位產品與服務的新商業營運模式。
針對策略合作對業務挹注及顯現時間的預期，朱復銓表示，已縝密計算20大應用場景、客戶及市場商機，正將平台式服務向客戶做先期介紹，目前客戶反應甚佳，但預期需要半年時間完整架構再推向市場，後續進展將在未來法說會時適時對外說明。
朱復銓表示，Google雲端服務已應用在智慧製造的生產線、有許多專案正在推動中，預期將策略合作最快發酵領域。同時，Google服務過去主要針對商用或消費性產品應用設計規畫，透過樺漢重新規畫設計，未來有機會大量應用於工業用及智慧製造領域上。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：