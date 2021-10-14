行政院長蘇貞昌14日在行政院會宣布，今年每人基本生活費由18萬2,000元提高至19萬2,000元，明年5月報稅可適用，預計210萬戶受惠。

蘇貞昌表示，政府調升今年每人基本生活費，由18萬2,000元提高至19萬2,000元，這將是政府連續五年調漲基本生活費，調幅史上最高，明年5月報稅可適用，預計有210萬戶受惠，以四口之家來說，綜合所得淨額將比今年度減少4萬元。

主計總處8月公布2020年每人可支配所得中位數增至32萬元，連動以此為調整基礎的納保法「基本生活費」，今年提高至19.2萬元，調幅再創新高，於2022年5月報稅適用，四口之家以稅率5%試算，省稅2,000元。

假設是原本就受惠納保法「基本生活費」而可少繳稅的未婚納稅人，隨「基本生活費」提高1萬元，在適用稅率5％狀況下，明年5月報稅時可再省稅500元，若為四口之家、適用稅率5％，可省稅2,000元，適用稅率為12％，則可省稅4,800元。

(時報資訊)