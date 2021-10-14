【時報記者王逸芯台北報導】台苯(1310)今(14)日臨時股東會登場，唯一議案就是全面改選第15屆董事(包含獨立董事)，出席比率為86.63%，不包含電子投票，出席率高，本次臨股會光是投票、開票就已經將近3小時，是極少數並非小股東發言而延宕議程時間的股東會，目前股東會仍在進行中。

本次臨時股東，光是投票時間就長達1個小時，截至目前為止，開票也耗費近2小時，據悉，現場疑似發生票數不符或亦是廢票問題，出現和委託徵求辦法22條不符的現象，雙方律師皆須出面認定，故該場股東會在無股東踴躍發言下，依舊「漫長」，可謂既沉默又冗長的罕見情景，目前股東會持續進行中。

(時報資訊)

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