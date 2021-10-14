易華電國內第一次有擔保轉換公司債（65521）採競價拍賣方式辦理承銷，於今（14）日完成競拍，競拍結果得標均價106.63元，並以此為承銷價。

證交所表示，易華電國內第一次有擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，易華公司辦理競價拍賣數4,250張，此次參與投標之投標單筆數計328筆，合格標單共324筆，以美國標決定競拍得標價格，已於今天於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部拍賣。

開標結果最低得標價格104.89元、最高得標價格115元、得標加權平均價格106.63元；另依相關處理辦法規定，易華電國內第一次有擔保轉換公司債公開承銷價格為106.63元。

(時報資訊)

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