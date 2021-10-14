聯合再生國內第三次有擔保轉換公司債（35763）採競價拍賣方式辦理承銷，於今（14）日順利完成競拍，競拍結果得標加權均價104.18元，並以此為公開承銷價格。
證交所表示，聯合再生國內第三次有擔保轉換公司債承銷案，採競價拍賣方式辦理，共辦理競價拍賣數27,000張，此次參與投標之投標單筆數計574筆，合格標單共554筆，以美國標決定競拍得標價格，已於今天上午於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部順利拍賣成功。
開標結果最低得標價格102.35元、最高得標價格114.7元、得標加權平均價格104.18元；另依相關處理辦法規定，聯合再生國內第三次有擔保轉換公司債公開承銷價格為104.18元。
(時報資訊)
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