中國人民銀行行長易綱13日透過視訊方式出席二十國集團（G20）財長和央行行長會議。會議討論全球經濟和衛生形勢、支持低收入國家應對疫情衝擊、可持續金融、跨境支付、國際稅收等議題，會後發表公報。
人行官網消息指出，易綱說明中國近期經濟金融形勢，並表示中國通膨整體溫和，穩健的貨幣政策將靈活精準、合理適度，支持經濟高品質發展。並感謝G20主席國義大利等G20各方對制定「G20可持續金融路線圖」的支持，而人行作為G20可持續金融工作組聯合主席，將與各方共同做好「路線圖」的落實。
會議指出，全球經濟持續復甦，但復甦趨勢分化明顯，新冠疫情相關的下滑風險凸出。各方重申將採取所有政策工具應對疫情衝擊，同意在維護金融穩定、保持長期財政可持續、防範溢出效應的基礎上，繼續支持經濟復甦，避免過早退出支持性的政策措施。
(時報資訊)
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