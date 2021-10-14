【時報-台北電】14日三大指數開盤漲跌不一，隨後橫盤整理，滬指維持弱勢震盪，創業板指表現較為強勢，臨近午間收盤三大指數拉升集體翻紅。板塊方面，工業母機、機場航運板塊大幅拉升，教育股持續走強，影視、旅遊板塊走高，儲能、黃金、光伏、軍工等板塊活躍；醫療、醫美板塊大幅回檔，種植業、養殖業等農業股走弱，白酒板塊低迷。

工業母機廠訂單爆滿，有些企業排程已到明年3月，利多消息帶動上午股價走強，華辰裝備、恒鋒工具、華東數控、海天精工、華中數控等多股大幅拉升。

午間收盤，滬指漲0.15%，報3567.14點；深成指漲0.10%，報14366.96點；創指漲0.42%，報3223.57點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #滬指 #深成指 #創指

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
05:10
S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28550.93 +410.65(1.46%)
14:15
南韓KOSPI
2988.64 +44.23(1.50%)
17:03
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3558.28 -3.48(0.10%)
15:00
深圳成指
14341.38 -11.70(0.08%)
16:29
英國FTSE
7193.36 +51.54(0.72%)
18:21
法國CAC
6648.38 +51.00(0.77%)
18:21
德國DAX
15373.78 +124.40(0.82%)
18:21

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