【時報-台北電】14日三大指數開盤漲跌不一，隨後橫盤整理，滬指維持弱勢震盪，創業板指表現較為強勢，臨近午間收盤三大指數拉升集體翻紅。板塊方面，工業母機、機場航運板塊大幅拉升，教育股持續走強，影視、旅遊板塊走高，儲能、黃金、光伏、軍工等板塊活躍；醫療、醫美板塊大幅回檔，種植業、養殖業等農業股走弱，白酒板塊低迷。
工業母機廠訂單爆滿，有些企業排程已到明年3月，利多消息帶動上午股價走強，華辰裝備、恒鋒工具、華東數控、海天精工、華中數控等多股大幅拉升。
午間收盤，滬指漲0.15%，報3567.14點；深成指漲0.10%，報14366.96點；創指漲0.42%，報3223.57點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
34377.81
-0.49(0.00%)
05:10
4363.80
+13.15(0.30%)
05:10
14571.63
+105.73(0.73%)
05:15
3192.75
+14.60(0.46%)
05:15
28550.93
+410.65(1.46%)
14:15
2988.64
+44.23(1.50%)
17:03
24962.59
-0.01(0.00%)
10/12
3558.28
-3.48(0.10%)
15:00
14341.38
-11.70(0.08%)
16:29
7193.36
+51.54(0.72%)
18:21
6648.38
+51.00(0.77%)
18:21
15373.78
+124.40(0.82%)
18:21
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：