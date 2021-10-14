安達人壽台灣分公司總經理即日起由張志杰接任，此項任命已獲得主管機關之核准。
安達人壽亞洲首席營運總監Brad Bennett表示歡迎張志杰加入，張志杰加入安達人壽之前，在本國及外商知名保險公司擔任領導階層職務，曾在法國巴黎人壽及友邦人壽歷練且擔任過合庫人壽總經理，具有極為豐富的通路業務發展與公司總體經營策略與管理經驗。希望張志杰加入安達人壽後，憑藉其豐富的資歷，將持續帶領安達人壽台灣分公司深化通路業務經營發展，並推動數位化發展，打造優質的保險商品和服務，以滿足客戶財務保障和風險管理的多元多變需求，與合作夥伴共創雙贏。
新任總經理張志杰在台灣保險業擁有超過25年的經驗，一路從基層做起，職涯歷程包括精算、稽核、業務行政、團保、銀行保險等，於行銷企劃、通路經營、營運策略等範疇亦具相當經驗與專業。張志杰表示，安達人壽深耕台灣的策略不變，將秉持卓越工匠的品牌精神，繼續帶領經營團隊與全體同仁持續推動業務創新及成長，致力為客戶和合作夥伴提供卓越、專業的保險服務。
(時報資訊)
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