【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】為了讓日本經濟早日好起來，14日分別有當地政治人物與央行理事共同獻計。日本央行決策成員認為，寬鬆貨幣政策須再維持一段時間才可看出成效。同時，執政黨高層也指出，救經濟還要再砸30幾兆日圓才行。
14日，與新任日相岸田文雄關係匪淺的自民黨高層山本幸三(音譯)表示，日本必須祭出一套總金額不超過33兆日圓，約2900億美元的景氣刺激計劃，以緩解新冠病毒帶來的衝擊影響。
這位安倍經濟學操刀者之一的執政黨高層認為，可以透過發行日本政府公債以獲取所需資金。也就是政府發行大量公債，日本央行同時可大力買回。
另外，日本央行決策理事野口旭(音譯)強調，當地央行需要耐心且持續實施目前的貨幣寬鬆政策，因為想達成2%通膨目標，在短時間基本上而言是不可能辦到的。
這位甫於2月初，才加入日本央行利率決策小組的經濟學教授，其實對日本景氣前景謹慎樂觀，因為在疫苗覆蓋率與日俱增下，日本復甦可望從2021年底會益加明顯。
(時報資訊)
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