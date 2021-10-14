里昂證券指出，瑞昱（2379）主力產品依舊處於缺貨吃緊狀態，可持續轉嫁成本上漲的部分給客戶，看好毛利率續保持五成水準，將投資評等升至「買進」，推測未來12個月合理股價是580元，隱含股價上檔空間逼近三成。

因晶圓供應緊缺，客戶庫存水位偏低，加上WiFi、音效轉換晶片（Audio Codec）、網通晶片需求依然強勁，里昂證券認為，瑞昱主力產品線供應吃緊。展望2022年，瑞昱獲得更多晶圓產能支持，WiFi 6與6E相關營收占比提升到20～25％，有助混合單位售價表現，預期營收可望年增12％。

根據外資估算，瑞昱的獲利表現驚人，2021年每股純益33.85元，幾乎比2020年的17.22元增加近倍，2022、2023年分別是39與40元，每股賺進四個股本指日可待。

(時報資訊)

#瑞昱 #缺貨 #股價 #晶圓

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀