大陸A股14日早盤先跌後回穩，上證指數、深成指半天均上漲約0.1％，創業板指數則一度漲逾0.8％。另外，香港股市14日因「重陽節」休市一日。
香港信報報導，上證指數14日早盤最多下跌14點，跌幅為0.41％，低見3,547點，半天收報3,567點，上漲5點，漲幅為0.15％。深成指最多下跌59點，跌幅為0.41％，低見14,293點，半天收報14,366點，上漲13點，漲幅為0.1％。
滬深300指數半天下跌15點，跌幅為0.31％，報4,924點。創業板指數盤中下跌逾5點後反彈，一度上漲28點，漲幅為0.87％，高見3,238點，半天收報3,323點，上漲13點，漲幅為0.42％。
各類股方面，機場航運、儲能、景點及旅遊類股活躍。電力、燃氣、天然氣類股小幅回升。醫美、白酒股走弱。
(時報資訊)
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