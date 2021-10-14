大陸A股14日早盤先跌後回穩，上證指數、深成指半天均上漲約0.1％，創業板指數則一度漲逾0.8％。另外，香港股市14日因「重陽節」休市一日。

香港信報報導，上證指數14日早盤最多下跌14點，跌幅為0.41％，低見3,547點，半天收報3,567點，上漲5點，漲幅為0.15％。深成指最多下跌59點，跌幅為0.41％，低見14,293點，半天收報14,366點，上漲13點，漲幅為0.1％。

滬深300指數半天下跌15點，跌幅為0.31％，報4,924點。創業板指數盤中下跌逾5點後反彈，一度上漲28點，漲幅為0.87％，高見3,238點，半天收報3,323點，上漲13點，漲幅為0.42％。

各類股方面，機場航運、儲能、景點及旅遊類股活躍。電力、燃氣、天然氣類股小幅回升。醫美、白酒股走弱。

(時報資訊)

#大陸 #A股 #上證指 #深成指

主要市場指數

紐約道瓊
34377.81 -0.49(0.00%)
05:10
S&P500
4363.80 +13.15(0.30%)
05:10
Nasdaq
14571.63 +105.73(0.73%)
05:15
費半指數
3192.75 +14.60(0.46%)
05:15
日經225
28550.93 +410.65(1.46%)
14:15
南韓KOSPI
2988.64 +44.23(1.50%)
17:03
香港恆生
24962.59 -0.01(0.00%)
10/12
上證指數
3558.28 -3.48(0.10%)
15:00
深圳成指
14341.38 -11.70(0.08%)
16:29
英國FTSE
7193.36 +51.54(0.72%)
18:21
法國CAC
6648.38 +51.00(0.77%)
18:21
德國DAX
15373.78 +124.40(0.82%)
18:21

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