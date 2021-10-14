聯發科（2454）利多連發，9月及第三季營收均創歷史單月新高、10月26日將召開線上法說會，但近日股價卻是跌不休，早盤股價最低來到839元重挫23元，跌破10月5日盤中低點855元，並進一步創下5月中旬以來盤中低點。
聯發科自9月29日之後，遭到外資大舉提款，累計波段賣超12,362張，外資大賣引發股價重挫，近4個交易日股價重挫長黑，不但摜摜破所有均線，連年線最後防守線也破了，與年線明顯負乖離。
聯發科前9月營收已超越去年，獲利成長可期，近日宣布推Wi-Fi 6/6E Filogic系列新品，將搶宅家防疫商機，此外，10月26日法說會到底會釋出什麼訊息，市場正高度關注。
(時報資訊)
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